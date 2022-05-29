Сегодня в Оше стартует Неделя европейского кино

Сегодня, 29 мая, в южной столице Кыргызстана начинаются кинопоказы фестиваля европейского кино, приуроченного к празднованию Дня Европы и 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Еропейским Союзом.

Фестиваль организован Представительством Европейского Союза в Кыргызской Республике.

Вниманию публики будут представлены картины участников и номинантов Берлинского и Каннского кинофестивалей.

Показы пройдут в кинотеатре "Кинобокс Семетей".

Расписание сеансов:

29 мая – "Мой брат – супергерой", 2021 год, Италия, Испания. Начало в 18 часов 30 минут.

30 мая – "Легкая жизнь", 2019 год, Италия. Начало в 16 часов 40 минут. "Безнадежное дело Хаммаршельда", 2019 год, Дания, Норвегия, Швеция, Бельгия. Начало в 18 часов 30 минут.

31 мая – "Акаса, мой дом", 2020 год, Румыния, Финляндия, Германия. Начало в 16 часов 40 минут. "Мадам-парфюмер", 2019 год, Франция. Начало в 18 часов 30 минут.

1 июня – "Луццу", 2021 год, Мальта, США. Начало в 18 часов 30 минут.

2 июня – "Слуги", 2020 год, Словакия, Румыния, Чехия, Ирландия. Начало в 18 часов 30 минут.

3 июня – "Даже мыши попадают в рай", 2021 год, Чехия, Франция, Словакия, Польша. Начало в 16 часов 40 минут. "Плохие стихи", 2018 год, Венгрия, Франция. Начало в 18 часов 30 минут.

4 июня – "Товарищ ребенок", 2018 год, Эстония. Начало в 16 часов 40 минут. "Олег", 2019 год, Латвия, Бельгия, Литва, Франция. Начало в 18 часов 30 минут.

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Вход на все сеансы свободный.

Ранее (с 21 по 27 мая) кинопоказы прошли в Бишкеке в кинотеатре "Ала-Тоо".