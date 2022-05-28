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Этим летом в Кыргызстане пройдет заседание Арабской координационной группы

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- Анастасия Карелина
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Летом текущего года в нашей стране планируется провести 4-е заседание Арабской координационной группы. Об этом на встрече говорили первый зампред кабмина Арзыбек Кожошев и глава регионального офиса ИБР Ибрагим Шукри.

Как сообщила пресс-служба кабмина, Арзыбек Кожошев и Ибрагим Шукри обменялись мнениями о состоянии и перспективных направлениях двустороннего взаимодействия.

Первый зампред кабмина отметил, что Кыргызская Республика заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Исламским банком развития на новый уровень, в том числе в рамках реализации новых проектов. Кожошев добавил, что летом текущего года в нашей стране планируется провести 4-е заседание Арабской координационной группы.

В свою очередь Ибрагим Шукри выразил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.


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URL: https://www.vb.kg/418587
Теги:
Арзыбек Кожошев, Исламский банк развития, Кабинет министров
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