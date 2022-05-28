Ишемкулов: ЕАЭС превращается в один из главных субъектов мировой экономики

На этой неделе в Кыргызстане произошли два крупных знаковых события. Первое – это первый официальный визит президента братского Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Первый Евразийский экономический форум.

Комментируя данные мероприятия нашей редакции, экс-посол КР в РК Тилектеш Ишемкулов отметил, что визит Токаева в Бишкек прошел на высочайшем уровне, а по его итогам приняты судьбоносные решения, меморандумы и соглашения.

"Эти документы открывают еще более широкую дорогу для улучшения, усиления и расширения взаимоотношений между нашими двумя братскими странами, братскими народами. Это стратегический план, который рассчитан на долгие годы. Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу на всемерное укрепление казахско-кыргызских отношений в духе дружбы, добрососедства и подлинного союзничества. Глава нашего государства Садыр Жапаров также отметил, что между нашими государствами нет каких-либо политических противоречий" - сказал Т.Ишемкулов.

Второе знаковое событие недели - Первый Евразийский экономический форум. По словам дипломата, это событие международного значения.

"Интерес к форуму очень высокий. Приехали люди, занимающие высокие, ответственные посты, и что хоту отметить – они в один голос отметили блестящую организацию этого мероприятия. В рамках форума прошло около 35 мероприятий, включая пленарное заседание с участием глав государств Евразийского экономического союза, а также 21 тематическая сессия. В преддверии форума состоялись встречи ректоров вузов стран ЕАЭС, а также руководителей энергетических, транспортных, таможенных ведомств Союза. Вывод: ЕАЭС превращается в один из главных субъектов мирового экономического пространства" - считает Тилектеш Ишемкулов.

Он согласен с выступлением главы правительства Кыргызстана Акылбека Жапарова, в котором отмечено о том, что "если закрывается окно в Европу, то открываются ворота в Азию".

"У ЕАЭС имеется крупнейший потенциал для расширения. Это один из самых основополагающих факторов. На заседании Высшего евразийского экономического совета отмечено, что по итогам 2021-го суммарный ВВП союза вырос на 4,6 процента, общий объем внешней торговли товарами ЕАЭС со странами вне союза составил $844,2 миллиарда. Для Евразийства отныне открывается широчайшая дорога для дальнейшего укрепления взаимных связей, особенно в области инвестиции, в области международной торговли, экономических процессов. Здесь надо идти вперед и найти новые приемлемые инновационные формы работы" - говорит эксперт в области дипломатии.

Кроме этого, как рассказал он, в ходе форума обращено серьезное внимание на взаимосвязи в области науки, образования и культуры. "Вопросы и идеи по данным тематикам получили широкую и сильную поддержку не только участников форума, но и приглашенных нами ученых, экономистов, политологов, активистов, представителей СМИ и интернет-изданий, блогеров и политтехнологов" - сообщил дипломат.

По его словам, "чтобы выйти победителями и достичь желаемых результатов в нынешних условиях, надо усилить конкурентную борьбу с теми, которые чинят какие-либо препятствия и ставят барьеры". Он почеркнул, что сейчас многие страны являются либо наблюдателями, либо заинтересованными лицами в отношении ЕАЭС и появляется такое понятие как "Евразийство".

"Почти все вопросы, которые были вынесены на обсуждение, до единого были обсуждены, по ним приняты соответствующие документы, и они получили поддержку всех участников. Те, которые выступили по окончанию этого большого знакового мероприятия, в один голос заявили, что форум достиг всех поставленных целей, выполнил задачи, которые стояли перед самим саммитом.

И те полезные предложения, которые были вынесены на повестку дня, а также выступления официальных делегаций, они полностью учтены, по ним будут разрабатываться практические направления. Таким образом, можно сделать вывод, что приезд президента Казахстана и проведение Форума под руководством нашего уважаемого президента подняли престиж нашей Кыргызской Республики, реноме и рейтинг нашего кыргызского государства на одну большую ступень. В этом заключается основной итог Евразийского экономического форума" - заключил Тилектеш Ишемкулов.