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На 96 году ушел из жизни ветеран ВОВ Садыр Мамбетходжаев

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- Анастасия Карелина
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27 мая на 96-ом году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной Войны Садыр Мамбетходжаев. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Садыр Мамбетходжаев родился 12 мая 1926 года в селе Ак-Жар Токтогульского района Джалал-Абадской области. С 1944 по 1945 годы участвовал в Великой Отечественной Войне, воевал на Белорусском фронте. Трудовую деятельность начал в 1950 году заведующим районного финансового отдела Уч-Терекского района.

Мэрия города Бишкек скорбит в связи с тяжелой утратой и выражает искренние соболезнования родным и близким Садыра Мамбетходжаева.


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URL: https://www.vb.kg/418594
Теги:
ветераны, ВОВ, некролог, мэрия
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