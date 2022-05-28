На 96 году ушел из жизни ветеран ВОВ Садыр Мамбетходжаев

27 мая на 96-ом году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной Войны Садыр Мамбетходжаев. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Садыр Мамбетходжаев родился 12 мая 1926 года в селе Ак-Жар Токтогульского района Джалал-Абадской области. С 1944 по 1945 годы участвовал в Великой Отечественной Войне, воевал на Белорусском фронте. Трудовую деятельность начал в 1950 году заведующим районного финансового отдела Уч-Терекского района.

Мэрия города Бишкек скорбит в связи с тяжелой утратой и выражает искренние соболезнования родным и близким Садыра Мамбетходжаева.