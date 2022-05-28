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ГКНБ пресечен устойчивый канал незаконного ввоза автотранспортных средств

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- Анастасия Карелина
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ГКНБ в рамках проведения оперативных мероприятий пресечен устойчивый канал незаконного ввоза автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ГКНБ по факту незаконного пересечения госграницы КР задержан автомобиль марки "Тойота Камри" под управлением уроженца и жителя села Достук Лейлекского района А.Д. Документы, подтверждающие легальность ввоза автомобиля, отсутствовали. Владелец автомобиля А.Д. пояснил, что автомашину получил у гражданина одной из соседних стран, и подтвердил факт отсутствия правоустанавливающих документов на транспортное средство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 231 ("Экономическая контрабанда") УК КР.

Согласно поступающим данным, ранее аналогичным путем на территорию Кыргызстана, были завезены десятки автомашин без уплаты таможенных и других пошлин. По предварительным данным ущерб государству составляет более 4,5 миллиона сомов.

Следственные действия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/418595
Теги:
ГКНБ, контрабанда, автомобили
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