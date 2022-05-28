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В парке имени Даира Асанова состоялось торжество в честь Дня пограничника

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- Асия Канаева
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Сегодня в столице в парке имени героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова на Аллее пограничной славы состоялось торжественное мероприятие, посвященное образованию пограничного ведомства Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба ПС ГКНБ.

28 мая 2022 года Пограничная служба Кыргызской Республики отмечает 23-ю годовщину со дня образования. Отдавая дань памяти стражам границы, погибшим во время исполнения воинского долга, руководство ГКНБ, пограничного ведомства, члены кабинета министров, военные атташе зарубежных стран, ветераны-пограничники и гости мероприятия возложили цветы и венки к памятнику "Воину-пограничнику".

Перед участниками митинга выступил председатель ГКНБ Кыргызской Республики генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев. Он отметил, что личный состав Пограничной службы с честью выполняет поставленные задачи по охране государственной границы.

"Часовые границы на деле доказывают преданность Отечеству, верность военной присяге и воинскому долгу. В наши дни продолжается совершенствование системы охраны и защиты госграницы, закупаются современная военная техника и боеприпасы. Впервые в истории Кыргызстана пограничники получили на вооружение ударные БПЛА Байрактар ТБ-2. Развивается и пограничная инфраструктура: строятся новые пограничные заставы и комплексы, улучшаются условия службы в подразделениях границы, условия жизни и быта семей военнослужащих", - сказал Ташиев.

Стражей границы приехали поздравить и представители других силовых структур и государственных органов. Они поблагодарили пограничников за нелегкую службу и вручили ведомственные награды отличившимся в службе военнослужащим.

Сегодня торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику стражей границы, проходят во всех подразделениях Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики по всему периметру государственной границы.


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URL: https://www.vb.kg/418598
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, праздник
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