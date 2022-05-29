Более 2 тысяч человек приняли участие в легкоатлетическом забеге в Оше

В южной столице прошел весенний оздоровительный массовый легкоатлетический забег. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Оша.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие вице-мэр города Ош Жасур Азимов, заместитель председателя городского кенеша Шайырбек Нуранов, активная молодежь, спорстмены, студенты вузов и сузов, учащиеся общеобразовательных школ, представители городских и муниципальных учреждений, сотрудники правоохранительных органов.

Забег проводился среди всех желающих на дистанциях в 400, 500, 1500 и 2200 метров.

Победителей и призеров забега наградили дипломами, медалями, ценными призами и поощрительными подарками от Комитета по физической культуре и спорту города Ош.