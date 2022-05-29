В КНМИИ открыты постоянные экспозиции русского и советского искусства

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева разделами русского искусства XVIII-XIX веков и советского искусства 20-30-х годов XX века обновлены залы постоянной экспозиции. Об этом КНМИИ сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Основой коллекции разделов послужили произведения, переданные из Государственной Третьяковской галереи и Наркомата просвещения РСФСР.

Новая экспозиция выстроена таким образом, чтобы по ее построению можно было проследить все хронологические этапы развития изобразительного искусства России. Посетители могут познакомиться с произведениями знаменитых мастеров русской живописи, графики и скульптуры: Д.Г.Левицкого, В.Л.Боровиковского, О.А.Кипренского, В.А.Тропинина, И.К.Айвазовского, Ф.А.Бруни, А.А.Иванова, А.Голубкиной, С.Коненкова, М.Врубеля. Увидеть можно работы выдающихся художников-передвижников: Н.Н.Ге, И.Е.Репина, К.А.Савицкого, В.Д.Поленова, Х.Платонова, И.И.Шишкина. Также в музее представлены работы художников творческих объединений "Мир искусства", "Бубновый валет" и "Голубая роза": Б.М.Кустодиева, К.А.Коровина, А.В.Куприна, А.В.Лентулова, А.А.Осмеркина, В.В.Рождественского, Р.Р.Фалька и В.Кузнецова.

20-30 годы ХХ века в данной экспозиции представлены произведениями А.А.Дейнеки, А.Г.Тышлера, А.Д.Древина, Н.А.Удальцовой.

Пространство новой экспозиции невелико, однако она дает общее представление о том историческом периоде, когда было создано то или иное произведение. Все работы на выставке - это образы эпох, вобравшие в себя картину мира в представлении художников.

Выставка работает постоянно и расположена на втором этаже музея.