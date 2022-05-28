В джунглях Амазонии ученые открыли затерянные древние города с пирамидами

На юго-западе Амазонии исследователи обнаружили руины небольших древних поселений и крупных городов, в которых были пирамиды, водные каналы и мощеные дороги. Стоя на земле, увы, разглядеть фрагменты зданий под густой растительностью джунглей практически невозможно. Об этом пишет Smithsonian Magazine.

Всего ученые нашли около 15 неизвестных поселений и два новых больших города. Их назвали Котока и Ландивар. Они находятся на территории современной Боливии в удаленном регионе Льянос-де-Мохос и датируются 500-1400 годами. Тогда в этой части Амазонии жила цивилизация касарабе.

В Котоке и Ландиваре найдены пирамиды высотой примерно 22 метра. Возможно, раньше они были еще выше. В городах были оборудованы общественные и церемониальные места - на них указывают земляные платформы и террасы. Для защиты от врагов Котоку и Ландивар окружили рвом и крепостным валом.

В окрестностях городов ученые обнаружили сеть каналов и водохранилищ. Они находились по периметру сельскохозяйственных полей. Поселения друг с другом связывали дороги. Их еще можно разглядеть, значит они были вымощены деревом или другим материалом.