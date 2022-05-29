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В южной столице проходит Кубок Кыргызстана по дзюдо

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- Асия Канаева
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В южной столице проходит Кубок Кыргызской Республики по дзюдо среди мужчин и женщин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Оша.

В церемонии открытия турнира приняли участие президент Национальной Федерации дзюдо КР Жолдошбек Кольбаев, вице-президент Улукбек Омурзаков, глава дирекции по олимпийским видам спорта Нурланбек Ысмаилов, председатель Городского комитета по физической культуре и спорту Бекдоолот Абакиров, тренера, спортсмены.

Участвуют в турнире около 150 спортсменов со всех областей республики. Соревнования начались 28 мая, и продолжаются сегодня, 29 мая.

Спортсмены соревнуются в 14 весовых категориях.

По словам судьи международной категории из города Ош Таалайбека Сатиева, это мастерский турнир. Спортсмены, занявшие первое и второе места, получат звания мастера спорта.

"Мою идею о проведении мастерского турнира по дзюдо в городе Ош поддержали мэр города Ош Алмаз Мамбетов и президент Национальной Федерации дзюдо КР Жолдошбек Кольбаев. Выскажу уверенность, что данный турнир станет ежегодным и будет проводится именно в Оше. Отмечу ,что за последние 30 лет это первый мастерский турнир по дзюдо, проводимый в республике", - подчеркнул Таалайбек Сатиев.


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URL: https://www.vb.kg/418604
Теги:
дзюдо, Ош, спорт, мэрия
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