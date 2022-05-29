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Проведен мониторинг цен на сахар по всем областям страны

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- Анастасия Карелина
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Структурные подразделения Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики в целях оценки ситуации на рынке сахара, а также недопущения необоснованного роста цен провели мониторинг. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного органа.

Мониторинг цен на сахар прошел в торговых сетях магазинов ("Глобус", "Народный", "Достор", "Фрунзе"). Торговые сети взяли на себя обязательство реализовывать сахар по картам лояльности по льготной цене 79 сомов за один килограмм в сутки, сверх одного килограмма - по 85 сомов.

Мониторинг показал, что не все торговые сети исполняют взятые на себя обязательства. Не во всех торговых сетях сахар есть, в частности в сети "Глобус". В связи с этим председатель Службы антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков потребовал в срочном порядке осуществить поставку сахара со складов на прилавки. В случае нарушения антимонопольного законодательства Кыргызской Республики будут применены соответствующие меры.

Также в ходе мониторинга Тайлаков ответил на вопросы потребителей. Они в основном вопросы касались роста цен и наличия товаров.

В настоящее время вопрос с поставками сахара и сахара сырца для производства решен не только в рамках ЕАЭС, но и в рамках поставок из третьих стран, которые осуществляют наши предприниматели. Поставки сахара идут не только в Бишкек, но и в южные регионы республики. В Ош предпринимателями уже завезено 10 вагонов сахара. На рынках он реализуется в среднем по 88 сомов за килограмм. В других регионах сахар тоже есть. В среднем его стоимость составляет до 95 сомов за килограмм. В тех точках, где цена на сахар была 100 сомов, территориальными подразделениями было проведено разъяснение и цены снизили.

Торговцы отмечали, что сахар в наличии, а цена действительно поднялась и это связано с повышением оптово-отпускных цен.

Служба антимонопольного регулирования просит не поддаваться панике. Сахар в стране есть. ОАО "Каинды Кант" запущен завод и идет производство тростникового сахара.

Торговцев просят соблюдать нормы Законов Кыргызской Республики "О конкуренции" и "О защите прав потребителей".


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URL: https://www.vb.kg/418605
Теги:
Госантимонополия, мониторинг, продукты, цены на продукты питания
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