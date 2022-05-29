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Билл Гейтс предсказал человечеству новую пандемию

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- Анастасия Карелина
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Миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству новую пандемию. Об этом он рассказал в интервью, которое дал изданию Diario.

"Существует пятидесятипроцентная вероятность того, что у нас будет еще одна пандемия в следующие 20 лет", - заявил он.

Для борьбы с распространением заболеваний Гейтс предлагает создать "глобальную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях", которую в идеале будут вызывать, как вызывают пожарных.

Однако, по мнению Гейтса, распространяющаяся сейчас оспа обезьян не так страшна.

"То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет следующая большая пандемия. Но чудесно, что мы бдительны", - высказался основатель Microsoft.


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URL: https://www.vb.kg/418609
Теги:
пандемия, в мире
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