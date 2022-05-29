Президент поощрил военнослужащих в честь 30-летия вооруженных сил КР

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, образцовую воинскую дисциплину, отличные показатели боевой подготовки, а также в честь 30-летия Вооруженных Сил от имени Президента была объявлена благодарность нескольким военнослужащим. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова прошло торжественное собрание, посвященное юбилею образования Вооруженных Сил Кыргызстана. В мероприятии принял участие президент Кыргызской Республики – Главнокомандующий Вооруженными Силами Садыр Жапаров.

Глава государства осмотрел тематическую фотовыставку и выставку образцов стрелкового оружия, инженерно-саперной техники и радиостанций.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, образцовую воинскую дисциплину, отличные показатели боевой подготовки, а также в честь 30-летия Вооруженных Сил от имени президента была объявлена благодарность полковнику Мурату Оторову, подполковнику Эрмеку Асанову, капитану Бакытбек уулу Нурсейиту, капитану Кубатбек уулу Бексултану и старшему лейтенанту Адылбеку Кочкорову.

Торжество завершил праздничный концерт артистов отечественной эстрады.