Министр обороны Бекболотов просит граждан КР помочь музею воздушной обороны

На военно–воздушной базе "Фрунзе–1" в Бишкеке открыли музей Сил воздушной обороны. В музее царит уважение к истории авиации. Нынешние военнослужащие Сил воздушной обороны, а это и летчики, и представители противовоздушной обороны, постарались собрать воедино все, что сохранилось до сегодняшнего дня в частях и подразделениях, а еще в семейных архивах. Например, внук первого летчика–кыргыза Курбаналиева всю жизнь собирал историю своего деда в фотографиях и документах. Это настоящая энциклопедия! А пока в музее можно увидеть фото первых учлетов Оренбургской школы пилотов, Фрунзенского аэроклуба, 24–й и затем Одесской школы пилотов. И поисковики из Кыргызстана внесли свою лепту. На стенде благодаря им выставлена миниатюрная модель самолета Р–1, на котором и летал учлет Курбаналиев.

Он, как и первые летчики–инструкторы в Киргизской ССР - Ормокоев, Мусаева, до войны готовил в аэроклубе смелых и отважных летчиков. Несколько воспитанников стали Героями Советского Союза. Исмаилбек Таранчиев в марте 1944–го в Эстонии, Николай Гурин в январе 1945 года в Польше направили свои самолеты в скопления вражеской техники. А Махамат Амантаев из Токмака был награжден за успешную воздушную разведку. Попав в плен, не покорился врагу и с другими летчиками предпринял попытку побега, был схвачен с другими 33 бежавшими. Но даже по пути к месту казни они дрались с фашистами, напали и уничтожили троих конвоиров. В историю герои вошли как "взлетевшие над Дахау".

Дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов и единственная женщина - Герой Советского Союза, летавшая в полку легендарных "ночных ведьм", Евдокия Пасько тоже были уроженцами Киргизской ССР. Здесь представлены и снимки, и документы двух наших летчиков–космонавтов.

А еще, оказывается, все наши части ПВО берут начало в Армавирской школе пилотов, на базе которой был сформирован 653–й истребительный авиационный полк, затем 65–й Гвардейский, отличившийся героическими полетами в годы войны. В 1961 году полк был перебазирован во Фрунзе.

- Сбор материалов продолжается. Мы приглашаем поделиться своими историями, артефактами, копиями фотографий. Надеемся, что музей станет площадкой для проведения конференций, конкурсов, встреч ветеранов, потомков авиаторов, летчиков, школой для воспитания молодежи, мечтающей о небе, - сказал министр обороны Бактыбек Бекболотов на открытии.