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Поезд из Новосибирска в Бишкек запускают с 9 июня

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- Умар Тамашев
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Российские железные дороги реанимируют пассажирское сообщение с Кыргызстаном. Решение снять пандемийное ограничение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В расписание вернутся международные поезда, которые не курсировали с марта 2020 года. Об этом пишут "Новосибирские новости" со ссылкой на пресс-службу перевозчика

В том числе с 9 июня на маршрут снова выйдет пара 385/386 Бишкек - Новосибирск. Отправляться с конечных станций эти поезда будут через каждые восемь дней. Купить билеты можно за 45 дней до поездки.

"Все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан РФ и КР при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется", - уточнили в ОАО "РЖД".


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URL: https://www.vb.kg/418626
Теги:
железная дорога, Россия, Кыргызстан
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