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Прогноз погоды до 2 июня. Ожидаются дожди и грозы

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- Наталья Крайнова
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Кыргызгидромет сообщает прогноз погоды с 30 мая по 2 июня.

Бишкек

30 мая Ночь 9 … 11 °C день 19 … 21 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

31 мая Ночь 10 … 12 °C день 21 … 23 °C Ветер западный 4-9 м/с, кратковременный дождь

1 июня Ночь 11 … 13 °C день 26 … 28 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

2 июня Ночь 11 … 13 °C день 22 … 24 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь, гроза

Ош

30 мая Ночь 9 … 11 °C день 23 … 25 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

31 мая Ночь 8 … 10 °C день 25 … 27 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

1 июня Ночь 10 … 12 °C день 27 … 29 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

2 июня Ночь 12 … 14 °C день 24 … 26 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

30 мая Ночь 6 … 11 °C день 18 … 23 °C Ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории дождь

31 мая Ночь 7 … 12 °C день 20 … 25 °C Ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории, дождь

1 июня Ночь 8 … 13 °C день 23 … 28 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

2 июня Ночь 8 … 13 °C день 20 … 25 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории дождь, гроза

Чолпон-Ата

30 мая Ночь 7 … 9 °C день 16 … 18 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

31 мая Ночь 7 … 9 °C день 17 … 19 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

1 июня Ночь 7 … 9 °C день 18 … 20 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

2 июня Ночь 10 … 12 °C день 19 … 21 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 14- м/с дождь, гроза


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URL: https://www.vb.kg/418627
Теги:
Ош, погода, Чолпон-Ата, Бишкек, прогноз погоды
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