Прогноз погоды до 2 июня. Ожидаются дожди и грозы

Кыргызгидромет сообщает прогноз погоды с 30 мая по 2 июня.
30 мая Ночь 9 … 11 °C день 19 … 21 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь
31 мая Ночь 10 … 12 °C день 21 … 23 °C Ветер западный 4-9 м/с, кратковременный дождь
1 июня Ночь 11 … 13 °C день 26 … 28 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
2 июня Ночь 11 … 13 °C день 22 … 24 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь, гроза
30 мая Ночь 9 … 11 °C день 23 … 25 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
31 мая Ночь 8 … 10 °C день 25 … 27 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
1 июня Ночь 10 … 12 °C день 27 … 29 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
2 июня Ночь 12 … 14 °C день 24 … 26 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
30 мая Ночь 6 … 11 °C день 18 … 23 °C Ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории дождь
31 мая Ночь 7 … 12 °C день 20 … 25 °C Ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории, дождь
1 июня Ночь 8 … 13 °C день 23 … 28 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
2 июня Ночь 8 … 13 °C день 20 … 25 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории дождь, гроза
30 мая Ночь 7 … 9 °C день 16 … 18 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь
31 мая Ночь 7 … 9 °C день 17 … 19 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь
1 июня Ночь 7 … 9 °C день 18 … 20 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
2 июня Ночь 10 … 12 °C день 19 … 21 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 14- м/с дождь, гроза