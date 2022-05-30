В Джалал-Абаде похоронили погибшего на Украине Сыргакбека Озубекова

В Джалал-Абаде сегодня прошли похороны военнослужащего Российской федерации, уроженца Джалал-Абадской области Озубекова Сыргакбека Нурбековича.

Борт доставил цинковый гроб в ошский аэропорт, откуда траурная церемония направилась к месту захоронения.

На похоронах от имени командования части помощник военного атташе при посольстве России в Кыргызстане Ринат Гатауллин зачитал обращение к родителям погибшего от имени министра обороны России и командования Воздушно десантных войск.

"Во время спецоперации на территории Украины 18 мая 2022 года у села Владимировка под городом Власов (Украина), в ходе движения при подходе к поселку подразделение было атаковано, и ваш сын одним из первым вступил в бой с украинскими националистами, открыл огонь по нападавшим. В ходе боестолкновения занял выгодную позицию для стрельбы и прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил 3-х националистов. Несмотря на шквальный огонь хладнокровно продолжал вести огонь, сохранив при этом жизни своих товарищей. В ходе боя оказавшись на более тяжелом участке, героически погиб от пулевого ранения.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания Правительства Российской Федерации в боевых условиях, гвардии рядовой Озубеков Сыргакбек Нурбекович награжден орденом Мужества ( посмертно).

За время службы в воинской части Сыргакбек Нурбекович Озубеков оставался верен военной присяге, свято соблюдал Конституцию Российской Федерации, строго выполнял требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно выполнял свой воинский долг.

От имени министра обороны Российской Федерации, командующего воздушно-десантными войсками и командования бригады, выражаем вам глубокую скорбь и соболезнования по поводу постигшей тяжелой утраты Вашего сына Сыргакбека. Командир воинской части", - сказал он.

Справка: Озубеков Сыргакбек Нурбекович родился в городе Кара-Куль Джалал-Абадской области 20.09.2001 года. В раннем возрасте с родителями переехал в Российскую Федерацию, где получил российское гражданство. Был призван на воинскую службу.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, где проживал и откуда был призван в армию РФ наш земляк, сообщил о гибели военнослужащего, выразив глубокие соболезнования родным и близким.