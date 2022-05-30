Погода
$ 84.00 - 85.00
€ 89.00 - 90.00

В Джалал-Абаде похоронили погибшего на Украине Сыргакбека Озубекова

146  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Джалал-Абаде сегодня прошли похороны военнослужащего Российской федерации, уроженца Джалал-Абадской области Озубекова Сыргакбека Нурбековича.

Борт доставил цинковый гроб в ошский аэропорт, откуда траурная церемония направилась к месту захоронения.

На похоронах от имени командования части помощник военного атташе при посольстве России в Кыргызстане Ринат Гатауллин зачитал обращение к родителям погибшего от имени министра обороны России и командования Воздушно десантных войск.

"Во время спецоперации на территории Украины 18 мая 2022 года у села Владимировка под городом Власов (Украина), в ходе движения при подходе к поселку подразделение было атаковано, и ваш сын одним из первым вступил в бой с украинскими националистами, открыл огонь по нападавшим. В ходе боестолкновения занял выгодную позицию для стрельбы и прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил 3-х националистов. Несмотря на шквальный огонь хладнокровно продолжал вести огонь, сохранив при этом жизни своих товарищей. В ходе боя оказавшись на более тяжелом участке, героически погиб от пулевого ранения.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания Правительства Российской Федерации в боевых условиях, гвардии рядовой Озубеков Сыргакбек Нурбекович награжден орденом Мужества ( посмертно).

За время службы в воинской части Сыргакбек Нурбекович Озубеков оставался верен военной присяге, свято соблюдал Конституцию Российской Федерации, строго выполнял требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно выполнял свой воинский долг.

От имени министра обороны Российской Федерации, командующего воздушно-десантными войсками и командования бригады, выражаем вам глубокую скорбь и соболезнования по поводу постигшей тяжелой утраты Вашего сына Сыргакбека. Командир воинской части", - сказал он.

Справка: Озубеков Сыргакбек Нурбекович родился в городе Кара-Куль Джалал-Абадской области 20.09.2001 года. В раннем возрасте с родителями переехал в Российскую Федерацию, где получил российское гражданство. Был призван на воинскую службу.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, где проживал и откуда был призван в армию РФ наш земляк, сообщил о гибели военнослужащего, выразив глубокие соболезнования родным и близким.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418633
Теги:
Джалал-Абадская область, похороны, военная операция в Украине
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  