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В Оше подведены предварительные итоги антинаркотической операции ОДКБ

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- Канат Кожоев
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В период с 23 по 27 мая 2022 года в формате ОДКБ проведена субрегиональная антинаркотическая операция "Канал-Второй барьер", сообщает пресс-служба МВД.

В указанный период силами МВД в городе Оше развернут Международный координационный штаб (МКШ), в работе которого приняли участие представители компетентных органов государств – членов ОДКБ и наблюдатели от УНП ООН, Региональной антитеррористической структуры ШОС, ОБСЕ, органов отраслевого сотрудничества таможенных служб и органов внутренних дел государств-участников СНГ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

МКШ провел углубленный анализ наркоситуации в государствах – членах ОДКБ, обеспечил координацию действий между национальными штабами и оперативный обмен значимой информацией.

Офицеры компетентных органов государств - членов ОДКБ, командированные в МКШ и наблюдатели осуществили практические выезды в Джалал-Абадскую и Баткенскую области для ознакомления с работой мобильных групп и временных контрольно-пропускных пунктов, созданных в рамках операции "Канал-Второй барьер" на наиболее наркоопасных направлениях, по которым проходит трафик наркотиков.

Безопасность работы сотрудников, несущих службу по борьбе с наркобизнесом, обеспечили бойцы полка специального назначения МВД Кыргызстана "Шумкар", входящего в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Участники МКШ и представители правоохранительных органов Кыргызстана обменялись опытом выявления новых способов сокрытия наркотиков в грузах и автотранспорте, маршрутов незаконной логистики подконтрольных препаратов, новых методах противодействия распространению наркотических средств, применения служебно-розыскных собак и специальной техники.

В ходе операции для вскрытия всех деталей противоправной деятельности наркоконтрабандистов активно применялся метод контролируемой поставки.

Правоохранителями государств - членов ОДКБ осуществлены комплексные меры по недопущению использования наркодельцами современных информационных коммуникационных технологий в интересах наркобизнеса.

27 мая Оше при участии начальника службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики Уланбека Султанова состоялось совещание МКШ по подведению предварительных итогов совместных (скоординированных) действий по реализации замысла операции "Канал-Второй барьер".

В проведении операции задействовано свыше 11 тысяч сотрудников и военнослужащий органов внутренних дел, наркоконтроля, специальных служб и таможни, изъято из незаконного оборота:

  1. 274 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе более 5 кг героина, около 70 кг марихуаны и 75 кг гашиша;
  2. свыше 86 кг синтетических наркотиков, таких как альфа-PVP, мефедрон, метамфетамин и другие;
  3. более двух тонн прекурсоров;
  4. 51 единица огнестрельного оружия и 2836 штук боеприпасов, включая ручные гранаты.

Выявлены и ликвидированы 3 "подпольные" нарколаборатории. Возбуждено 389 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе в отношении 28 преступных наркогрупп, в 21 случае связанных с контрабандой наркосоединений. Разысканы 50 человек, находящихся в розыске за совершение преступлений в области оборота наркотиков.

Выявлено 306 интернет-сайтов, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации о наркотиках.


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URL: https://www.vb.kg/418637
Теги:
МВД, ОДКБ, наркотики, Кыргызстан
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