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Более 2 тысяч деревьев прошли электронную инвентаризацию

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- Канат Кожоев
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В Бишкеке уже полностью завершена электронная инвентаризация деревьев в Дубовом парке, сообщает мэрия столицы.

Напомним, что впервые электронную инвентаризацию начали проводить в июне прошлого года именно в Дубовом парке, учету подверглись первые 100 дубов. Весь процесс проходил под руководством координатора ОФ "Арча" и главный агроном предприятия.

Теперь у 2000 зелёных жителей города появились "медицинские карточки", в которые внесли данные о количестве, геолокации, видах, орошаемости и состоянии деревьев.

Благодаря этой программе сотрудники Бишкезеленхоза в последующем смогут заблаговременно вычислить сумму средств необходимых для их ухода и лечения.

Горожан, которые готовы присоединиться к этой работе работе мэрия просит обращаться по номеру: 0703 483 777.


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URL: https://www.vb.kg/418640
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, деревья
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