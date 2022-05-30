Назван лучший библиотекарь Бишкека

В Бишкекской городской центральной библиотеке подвели итоги конкурса на звание "Лучший библиотекарь 2022 года". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Уточняется, что состязание предоставило библиотекарям возможность публичной презентации своего опыта, успехов и достижений.

В конкурсе приняли участие 5 библиотекарей. По результатам конкурсная комиссия выявила победителей, набравших наибольшее количество баллов. Им было предложено выполнить несколько заданий. В итоге стало ясно, что библиотекарем может работать лишь вдохновленный человек.

Лучшим библиотекарем в 2022 году стала Айтурган Эралиева, которая представляла городскую центральную библиотеку. Первое место заняла Гульзат Джолжошова, второе - Элиза Болотова.

Победителя и лауреатов конкурса ждали ценные призы. В небольших паузах упорных конкурсных состязаний можно было услышать мелодии и песни от талантливых студентов Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой.