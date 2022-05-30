"Наивного" экстремиста суд приговорил к году колонии общего режима

Первомайский районный суд столицы вынес приговор активному члену запрещённой религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", известному под творческим малограмотным "псевдонимом" Владимер Вова.

Этот "Владимер", 48-летний уроженец Иссык-Кульской области, как установило следствие, регулярно публиковал в социальной сети "Фейсбук" цитаты и картинки экстремистского содержания.

О том, как и за что его задержали, мы писали ранее.

На суде гражданин, настоящее имя которого правоохранители скрывают даже после приговора, свою вину не признал. Ни полностью, ни частично. Рассказал, что уже около двадцати лет является членом идейно-политической партии "Хизб ут-Тахрир", но ничего предосудительного в этом не видит. "Вова", оказывается, не считает эту организацию ни экстремистской, ни террористической, а лично ему она в своё время приглянулась, потому что, на его взгляд, "наиболее правильно" толкует ислам.

"Я считаю ислам своей религией, а Конституция гарантирует свободу вероисповедания. Меня несколько раз необоснованно судили за участие в партии "Хизб ут-Тахрир" (судили его за то, что у него находили запрещённые листовки. – Авт.). Примерно в 2020-21 годах я создал на "Фейсбуке" аккаунт под именем "Владимер Вова" и действительно размещал там публикации на религиозные темы, но я не согласен с выводами экспертов, что все эти материалы относятся к экстремистским. Прошу суд меня оправдать", - заявил он.

Суд исследовал представленные доказательства в виде скриншотов публикаций гражданина М.о.М. и решил, что представленные тексты, фотографии, сопровождавшиеся характерной символикой, характерны для религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" и отражают её официальную идеологию. А поскольку М. И. не отрицает своего членства в этой организации, суд посчитал его вину полностью доказанной.

С учётом доказанности вины обвиняемого, а также принимая во внимание конституционный принцип об обратной силе закона действия "Вовы" в соцсетях суд квалифицировал по части 1 статьи 332 УК Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года - как изготовление, распространение экстремистских материалов либо их приобретение или хранение с целью распространения, использования символики или атрибутики экстремистских организаций посредством сети Интернет.

При определении "Вове" вида и размера наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, мотивы, личность виновного, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства. Обстоятельством, смягчающим ответственность обвиняемого, суд признал его семейное положение (на иждивении "наивного" экстремиста находятся престарелые родители). Отягчающих ответственность обстоятельств, предусмотренных законом, в судебном заседании не установлено.

В качестве наказания осуждённому назначен один год исправительной колонии общего режима с запретом на два года занимать руководящие должности в религиозных организациях. Маловато? Наверное, в самый раз. Похоже, что он в самом деле искренне заблуждался и действительно хотел как лучше.

СПРАВКА

"Хизб ут-Тахрир" - официально запрещённая в Кыргызстане партия, являющаяся наиболее радикальной из всех ей подобных. Её последователи (а их в республике, по неофициальным данным, около двадцати тысяч) не признают правила светского правления, которое, как они считают, должно в ближайшем будущем исчезнуть.