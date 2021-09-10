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В Бишкеке задержали члена Хизб-ут-Тахрир за пропаганду в соцсетях

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- Н Крайнова
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В Бишкеке оперативниками Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД столицы задержан подозреваемый в совершении изготовления и распространения экстремистских материалов через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

Сообщается, при проведении мониторинга социальных сетей был выявлен активный пользователь аккаунта под ником "Владимер Вова", который распространял материалы с признаками, содержащими экстремистские взгляды.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД Бишкека и начато досудебное производство по статье 315 (Изготовление, распространение экстремистских материалов) УК КР.

Задержан подозреваемый М.М. 1974 года рождения, ранее судимый за хранение и распространение экстремистских материалов. Его доставили в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкек.

По имеющимся предварительным данным, в так называемой иерархии запрещенной религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир Аль Ислами" задержанный М.М. занимал пост "Маъсул" по Чуйской области – руководитель бюро экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир Аль Ислами" в региональном масштабе, осуществлявший руководство организацией в пределах области, подбор и назначения нижестоящих руководителей.

При обыске по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки "Самсунг" посредством которого велся аккаунт в соцсетях под ником "Владимер Вова", книги на арабском языке в количестве – 3 штук, тетради с содержанием записей на арабском языке в количестве – 2 штук. По изъятым предметам были назначены необходимые экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/406222
Теги:
ГУВД, Хизб ут-Тахрир, экстремизм, Бишкек, Кыргызстан
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