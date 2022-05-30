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Дастан Бекешев: По сути происходит легализация онлайн-казино

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 30 мая, в Жогорку Кенеше будет рассматриваться законопроект "Об игорной деятельности в Кыргызской Республике" во втором чтении.

"Если законопроект кабмина пройдет без изменений, то казино будет доступно всем гражданам Кыргызстана, а не только иностранцам. Это все ложь", - сообщил сегодня перед обсуждением депутат Дастан Бекешев.

Он отмечает, что в законопроекте предлагаются онлайн-казино.

"Этого не должно быть. Сайт открыл и принимаются ставки на территории КР. Это по сути легализация бинарных опционов, которые сейчас подконтрольны опэгэшникам и некоторым структурам правоохранительных органов. По сути происходит легализация бинарок", - считает он.

Ранее после первого обсуждения предлагаемого законопроекта об игорной деятельности Дастан Бекешев, заявлял, что если его предложения не будут приняты, то он намерен голосовать и против законопроекта.

"Я прошу убрать из законопроекта возможность открытия онлайн-казино, так как невозможно проследить участие граждан и невозможно облагать такое казино налогами. Кабинет министров, наоборот, хочет оставить онлайн-казино. В таком виде закон не пополнит бюджет нашей страны, а пополнит карманы приближенных и вовлечет граждан страны в азартные игры. Делается все, чтобы не было контроля участия наших граждан. На заседании Жогорку Кенеша Улан Сарбанов (руководитель ГосФинНадзора) согласился со мной, но его мнение поменялось", - отметил депутат.


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URL: https://www.vb.kg/418646
Теги:
Дастан Бекешев, казино, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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