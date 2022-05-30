Посетитель Лувра попытался измазать тортом шедевр "Мона Лиза"

Неизвестный, приехавший в парижский музей в парике и на инвалидной коляске, испачкал кремовым тортом защитное стекло, оберегающее картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" от вандалов. Об этом пишет Daily Wire.

"Мона Лиза" – самое знаменитое произведение, находящееся в постоянной экспозиции Лувра. Покушались на него ни один раз. Поэтому руководство музея предпринимает все, чтобы защитить полотно от сумасшедших и вандалов. Так в 2009 году россиянка бросила в полотно да Винчи кружку с чаем. Свой поступок она позже объяснила тем, что расстроилась из-за отказа в предоставлении ей французского гражданства.

В это воскресенье очередной "любитель" живописи попытался выразить свое отношение к картине необычным образом. Сначала злоумышленник пробовал разбить защитное пуленепробиваемое стекло, под которым находится шедевр. А потом просто измазал его десертом и раскидал по залу лепестки роз.

Полотно в результате действий вандала не пострадало. Сам он был задержан французской полицией.

Как уточняет Daily Wire, мужчина пытался повредить "Джоконду", чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам. Во время своих действий он призывал "сохранить планету".