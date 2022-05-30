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На продажу выставлена дорожная Ferrari Михаэля Шумахера

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- Айжан Мамбеталиева
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Семикратный чемпион мира владел кабриолетом California около трех лет. Об этом сообщает Motor.

Дорожная Ferrari California легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера выставлена на продажу в Швейцарии. Речь идет о спорткаре 2009 года выпуска с пробегом 15 тысяч 643 километра.

Шумахер приобрел автомобиль новым и не вносил в конструкцию никаких изменений. Единственное, что выдаёт первого именитого владельца - вышитый автограф Шумахера на подголовниках. Цена кабриолета не уточняется, но известно, что она очень высокая.

Продажей занимается его бывший коллега - экс-пилот Формулы-1 Тьерри Бутсен. Именно через его компанию Boutsen Classic Cars нынешний владелец суперкара пытается продать историческую машину.

Шумахер выбрал для своей машины серебристый оттенок Argento Nurburgring Silver, салон двухдверки украшен карбоном, а вдоль кузова наклеены темные полосы. Едва ли не единственная деталь красного цвета - тормозные суппорты. Под капотом 460-сильный атмосферный мотор V8 объемом 4,3 литра, коробка передач - 7-скоростной "робот", привод на заднюю ось.

Бутсен признает, что заинтересованных лиц очень много, но пока сделку завершить не удалось из-за высокой цены автомобиля.


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URL: https://www.vb.kg/418650
Теги:
спорт, новости мира, в мире
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