Нурлан Мотуев прокомментировал кыргызско-казахские соглашения

Хорошо, если бы соглашения между Кыргызстаном и Казахстаном остались не только на бумаге, а были бы в действительности осуществлены. Таким мнением со СМИ поделился общественный деятель Нурлан Мотуев.

В рамках визита Касыма-Жоомарта Токаева в Кыргызстан были подписаны ряд документов. Как вы думаете, укрепятся ли после этого отношения между нашими странами?

"У нас про казахов говорят: "Казактын тили таттуу, дили катуу дейт" (На языке медок, а на сердце ледок, - прим. ред.). Их я хорошо знаю еще с армии.

В целом, казахи всегда относились к нам с высокомерием. Не знаю правда или нет, но помнится, даже кто-то видел у них объявление: "продаю кыргызскую прислугу".

А так в плане мужества они нам, конечно, уступают. Мы смогли три революции осуществить, а они даже одну не смогли. В общем, главное, чтобы все новые соглашения не остались на бумаге, а были реализованы на деле".