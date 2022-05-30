Атлантических китов спасли роботы-буи

Американские ученые разработали систему для защиты китов от столкновения с кораблями. Об этом сообщает телеканал ABC.

Систему создали специалисты лаборатории Океанографического института Вудс-Хоул (США). Они установили ряд специальных буев у восточного побережья Атлантического океана, которые анализировали подводные звуки и фиксировали признаки присутствия животных.

Система передает информацию крупным кораблям, которые курсируют в непосредственной близости от побережья. Развертывание роботизированных устройств профинансировал французский судоходный гигант CMA CGM.

В мире насчитывается менее 340 китов, и столкновение с кораблями может быть смертельно опасным для них. Традиционная система предупреждения контакта с китами представляет информацию о миграции животных с задержкой в несколько месяцев. Расположенные в воде роботы-буи передают данные каждые несколько часов, что снижает вероятность столкновения и позволяет спасти животных.

Результаты сканирования публикуются на общедоступном сайте и передаются федеральным властям. Последние могут дать установку кораблям снижать скорость движения в определенных локациях до 10 узлов или около 18 километров в час.

Президент CMA CGM Эд Олдридж заявил, что новая система позволит "ответственно разделить океан с морскими млекопитающими и защитить исчезающие виды".