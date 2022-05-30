Пол Маккартни поддержал Джонни Деппа со сцены

Музыкант Пол Маккартни поддержал своего друга, голливудского актера Джонни Деппа, во время концерта на стадионе Camping World Stadium в Орландо (Флорида, США). Об этом сообщает marca.com.

На больших экранах, установленных по бокам сцены, экс-участник Beatles продемонстрировал свой клип на песню My Valentine, в котором сыграли Депп и Натали Портман. Эту песню в это время он исполнял со сцены.

Предположительно, рок-музыкант продемонстрировал клип с Деппом в поддержку артиста - недавно закончился суд между звездой "Пиратов Карибского моря" и его экс-супругой, актрисой Эмбер Херд.