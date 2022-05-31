Помогли ли депутаты дальнобойщикам?

Договор об устранении барьеров при транспортировке грузов из Кыргызстана в Казахстан подписали ранее депутаты наших двух стран. Стороны обязались соблюдать все правила по перевозке промышленных товаров, продовольствия и улучшить работу контрольно–пропускных пунктов.

Нужно признать, соседи во многом правы. Они постоянно фиксируют нарушения законов ЕАЭС о перевозке различных грузов со стороны кыргызстанских предпринимателей. Больше всего сотрудников фискальных органов Казахстана удручают факты попыток транспортировки через территорию их страны контрабандных товаров из Китая. Наши бизнесмены с упорством, достойным лучшего применения, закупают какими–то нелегальными путями в Поднебесной одежду, посуду, обувь, бытовую технику и многое другое, а затем намереваются отправить все это добро чуть ли не во все страны ближнего зарубежья. Причем кыргызстанские реэкспортеры, будем их так называть, не особо озадачиваются оформлением всех необходимых документов. Более того, в нашей стране как–то подозрительно долго не решался вопрос приобретения коммерсантами электронных счетов–фактур, а это позволило бы им быстрее пересекать государственную границу. Но они предпочитали действовать по старинке, говоря точнее - обходить законы.

Соседи, судя по всему, долго терпели наш правовой нигилизм. По крайней мере, в прошлом и позапрошлом годах очереди из фур были не такими большими, как в этом. Значит, сегодня мы уже достали казахстанцев своей контрабандой, которая, как известно, может нанести ущерб казне любого государства. Одним словом, соседи приступили к более тщательной проверке автомобилей. Поэтому и возникли многокилометровые очереди.

К большому сожалению, не принесли результат и телефонные переговоры президентов наших стран по этой проблеме. Садыр Жапаров и Касым–Жомарт Токаев еще три недели назад определили пути выходы из создавшейся на границе кризисной ситуации, но очереди из фур не уменьшились. И тогда за дело взялись депутаты обеих стран.

Они встретились в поселке Кордай Жамбылской области. Сначала осмотрели несколько контрольно–пропускных пунктов в Чуйской области, понаблюдали за работой пограничников и таможенников, своими глазами увидели, в каких условиях проводятся досмотры документов и грузов, а затем сели за стол переговоров решать давно назревшую проблему.

Депутаты Жогорку Кенеша пообещали своим коллегам провести все необходимые организационные мероприятия по обеспечению коммерсантов–экспортеров электронными счетами–фактурами, усовершенствовать электронную базу данных по проезжающему через кордоны транспорту. Кроме того, в кабинетах руководителей фискальных органов Кыргызстана и Казахстана планируется установить специальные мониторы, на которых будет виден досмотр грузов на нашей общей границе. Будут также реконструированы до 2025 года семь пунктов пропуска, улучшена приграничная дорожная сеть. Все подписанные документы народные избранники двух государств обязались взять под личный контроль.

Успешную работу провели депутаты? Конечно. Только вот в позапрошлую субботу на объездной дороге вблизи Токмака наблюдалась многокилометровая очередь из фур, и в этот же день поступили сообщения о контрабандной перевозке из Китая тысячи комплектов спортивных костюмов всемирно известных фирм–производителей. Какой здесь можно сделать вывод? Уже давно к любителям перевоза товаров незаконным путем необходимо принимать очень суровые меры воздействия. В противном случае, даже если депутаты будут круглосуточно дежурить на границе, контрабанда все равно будет провозиться через таможенные посты.