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В русском театре драмы показали концерт, приуроченный к дню защиты детей

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- Айжан Мамбеталиева
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В государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова ребят поздравили с наступающим Международным днем защиты детей.

Перед спектаклем в фойе театра было организовано анимационная шоу программа с участием сказочных персонажей.

На детский спектакль "Принцесса лягушка" пригласили 600 ребят с Первомайского района.

Во время официальной части мероприятия выступил заместитель главы района Аида Рысбаева и поздравила юных зрителей с наступающим праздником, пожелала здоровья и успехов в учебе.

Традиционно после представления всем детям раздали вкусное мороженное.

Мэрия столицы выражает признательность руководству и коллективу Русского драмтеатра за содействие в проведении данного спектакля.

Напомним, что в преддверии Международного дня защиты детей подготовлена программа праздничных мероприятий:

  1. 30 мая 2022 года в 10 часов 150 школьников района посетят кинотеатр "Россия".
  2. 1 июня в 9 часов в жилых массивах Ак-Босого, Калыс-Ордо, Мурас-Ордо будут организованы конкурсы и эстафеты, флешмоб, интерактивное шоу с сюрпризами, а также шоу мыльных пузырей с участием аниматоров.

В 13 часов 150 детей посетят парк имени И. Панфилова, для них организуют конкурс рисунков на асфальте.


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URL: https://www.vb.kg/418676
Теги:
дети, театр, Бишкек
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