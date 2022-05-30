В русском театре драмы показали концерт, приуроченный к дню защиты детей

В государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова ребят поздравили с наступающим Международным днем защиты детей.
Перед спектаклем в фойе театра было организовано анимационная шоу программа с участием сказочных персонажей.
На детский спектакль "Принцесса лягушка" пригласили 600 ребят с Первомайского района.
Во время официальной части мероприятия выступил заместитель главы района Аида Рысбаева и поздравила юных зрителей с наступающим праздником, пожелала здоровья и успехов в учебе.
Традиционно после представления всем детям раздали вкусное мороженное.
Мэрия столицы выражает признательность руководству и коллективу Русского драмтеатра за содействие в проведении данного спектакля.
Напомним, что в преддверии Международного дня защиты детей подготовлена программа праздничных мероприятий:
В 13 часов 150 детей посетят парк имени И. Панфилова, для них организуют конкурс рисунков на асфальте.