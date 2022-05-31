Фотофакт: А статуи тоже плачут

Этот обшарпанный павильон - портал в прошлое. Разом уносит туда, где мама и папа еще молодые, ведут на мультики в кинотеатр "Ала–Тоо", а потом - на прогулку в Дубовый парк.

Начинается она, конечно же, с павильона "с лягушками" - уникального места, которое объединило в себе советскую практичность и азиатский колорит. Внутри гудели шестнадцать аппаратов с газировкой и соками, и к каждому стояла небольшая очередь - пока ждешь, можно в который раз рассматривать скульптуру Ольги Мануйловой - "Девушка с фруктами на голове". Она казалась такой огромной!

Построили этот павильон в 1949 году - для укрепления здоровья фрунзенцев, чтобы они могли пить минералку из месторождения "Аксу". Много с тех пор воды утекло - во всех смыслах. Те мальчишки и девчонки, которые первыми резвились в фонтанах с лягушками, сейчас уже вышли на пенсию. Дряхлеет и легендарный павильон - так и не оправился после "перепрофилирования" в кафе со странным названием "Акак".

Сегодня "Соки–воды" унылы и пусты. Лягушки в бассейнах поросли "чешуей" облупившейся краски, фигурки на крыше здания полуразрушенные. А бетонный вазон у входа потрескался и стал похож на голову великана, оплакивающего былое.

Находится павильон в самом центре города - в нескольких шагах от нулевого километра. Только почему–то реставрацией его никто заняться не спешит. Очень жаль...