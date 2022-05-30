СМИ: Как Улугбеку Ормонову за копейки удалось приобрести госимущество

Общественное движение "Алдаба-не ври" на своей странице в Фейсбуке опубликовало расследование о том, каким образом часть ТНК "Дастан" перешла в руки депутата Улукбека Ормонова, а также о его таинственном бизнесе и политической карьере.

Первым делом журналисты напомнили, что дела Улукбека Ормонова "пошли в гору" с тех незапамятных времен, как он стал занимать руководящие посты на ТНК "Дастан". По данным СМИ, это позволило ему беспрепятственно приватизировать пару объектов на предприятии.

"Управлением предприятия "Дастан" 24 сентября 2003 года было принято решение продать земельный участок площадью 8 соток вместе с магазином Улукбеку Ормонову. В 2004 году, занимая пост коммерческого директора ТНК "Дастан", он приобрел объект, который находился по адресу Байтик баатыра 36, также принадлежавшей предприятию. Тогда земельный участок площадью более 3-х соток, кафе и двор с крытым навесом были оценены всего на всего в 123 тысячи 899 сомов.

Проработав с 1997 года в течение 9 лет на ключевых должностях в ТНК "Дастан", в 2005 году Ормонов занимает кресло депутата, но уже через два года вновь руководит предприятием "Дастан".

Однако, на сей раз его приход сразу же вызвал скандал, поскольку между коллективом и новым руководством произошли противостояния, которые на тот момент были широко освещены в СМИ.

С приходом на должность главы ТНК, Улугбек Ормонов сразу же стал поднимать вопрос о продаже акции предприятия. Но задуманное он не успел воплотить в жизнь, поскольку уже через два месяца вновь перебрался в "Белый дом", получив мандат от бакиевской партии "Ак Жол".

Но не прошло и года, как становится известно, что наш герой приобрел еще один объект, принадлежавший предприятию, в котором он проработал много лет. На сей раз это был участок площадью более 5 соток, который по документам был оценен в сумму 1 710 000 сомов.

К сожалению, на тот момент дела у завода "Дастан" складывались не самым лучшим образом, так как брошенное на произвол судьбы предприятие погрязло в долгах, на какое-то время над ним зависла угроза закрытия.

Стоит отметить, что завод "Дастан" является одним из крупных предприятий, который был основан еще в советские годы. Предприятие выпускало военное и специальное оборудование, которое экспортировалось в такие крупные державы как Россия и Индия.

Теперь давайте остановимся на имуществе, принадлежавшем депутату Ормонову и его ближайшим родственникам.

Согласно его декларации за 2020 год, его годовой доход составил 66 млн сомов. Также в документе указаны внедорожник марки Лексус 570, земельный участок площадью 32 га, домашний скот оцененный на сумму более 1 млн сомов и ресторан "Кара-Шоро" которым он руководит.

При этом, ресторан "Кара-Шоро" не является обычным местом общественного питания, скорее это крупный торговый центр, который расположен в одном из прибыльных мест Узгена. На втором этаже данного объекта расположены ресторан, салоны красоты, свадебные салоны, на первом - стоматология, столовая, парикмахерская, пять магазинов и шесть мастерских по ремонту обуви. Также на территории комплекса расположены агроветаптека, стоянки и кафе "Зулпукар ата". Одним словом, вся окрестность самого прибыльного места в городе Узген и близлежащие территории находятся во владении семьи Ормоновых. Об этом наглядно свидетельствуют баннеры с изображением самого Улукбека Ормонова, а также тот факт, что руководит данным комплексом близкий родственник нынешнего депутата.

Согласно открытым источникам, Улугбек Ормонов руководит общественным объединением "Карабагыш" , ОсОО "Айсейит", юридическим адресом которых обозначен адрес комплекса "Кара-Шоро".

Сестра же депутата – Ормонова Кыздархан Зулпукаровна владеет тремя предприятиями: "Жазы-Кенч", "Зулпкукор" "Айсейит Юг".

Согласо информации, указанной на сайте минюста, кредитный союз "Жазы-Кенч" был основан в 2005 году по адресу Кошиева 7 города Узген, на котором в данный момент расположен ресторан "Кара-Шоро".

ОсОО "Зулпкукор" также прошло регистрацию в Минюстем занимается трудоустройством граждан. Адрес предприятия указан тот же.

Благотворительный фонд "Айсейит Юг" основан в том же 2005 году.

В Оше сын Улугбека Ормонова - Ормонов Абды Улугбекович владеет охранным агентством "Ак-Илбирс секьюрити".

Свое расследование о деятельности депутата провел и журналист Ыдырыс Исаков, где подробно рассказал о том, как ряд граждан по вине Ормонова остались без крыши над головой. В нем говорится, что 15 квартирный жилой дом был оценен и выкуплен мэрией на сумму 14 млн сомов, так как на данном участке земли муниципалитет планировал построить мост. Деньги в качестве хозяина дома получил Улукбек Ормонов. Однако, как стало известно, трое жильцов данного дома так и не получили обещанных денег и тем самым остались без крова.

Более подробно о деятельности депутата Улугбека Ормонова смотрите в расследовании общественного движения "Алдаба-не ври".