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Жапаров и Мясникович обсудили итоги Евразийского экономического форума

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- Наталья Крайнова
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Председатель кабмина Акылбек Жапаров и председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович обсудили ряд инициатив, поднятых на Евразийском экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны отметили высокий уровень организации и проведения Евразийского экономического форума, направленного на развитие экономического сотрудничества государств-членов организации, формирование кооперационных связей между хозяйствующими субъектами, а также развитие экспортного потенциала.

Глава кабмина Акылбек Жапаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович обсудили ряд инициатив, поднятых гостями экономического форума, в том числе по учреждению Евразийской премии в культурно-гуманитарной, а также экономической и научно-технической сферах.

Стороны также обсудили вопросы реализации плана действий Евразийской экономической комиссии по реализации приоритетов председательства КР в органах Евразийского экономического форума, изложенных в обращении президента КР.


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URL: https://www.vb.kg/418686
Теги:
Акылбек Жапаров, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
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