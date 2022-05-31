Жапаров и Мясникович обсудили итоги Евразийского экономического форума

Председатель кабмина Акылбек Жапаров и председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович обсудили ряд инициатив, поднятых на Евразийском экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны отметили высокий уровень организации и проведения Евразийского экономического форума, направленного на развитие экономического сотрудничества государств-членов организации, формирование кооперационных связей между хозяйствующими субъектами, а также развитие экспортного потенциала.

Глава кабмина Акылбек Жапаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович обсудили ряд инициатив, поднятых гостями экономического форума, в том числе по учреждению Евразийской премии в культурно-гуманитарной, а также экономической и научно-технической сферах.

Стороны также обсудили вопросы реализации плана действий Евразийской экономической комиссии по реализации приоритетов председательства КР в органах Евразийского экономического форума, изложенных в обращении президента КР.