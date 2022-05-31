"Кыргыз темир жолу": условия пересечения границы на поезде

ГП "НК "Кыргыз темир жолу" сообщает о том, что с 6 июня возобновляется движение пассажирских поездов международного сообщения по следующим направлениям:

Скорый поезд №17 сообщением Бишкек – Самара отправляется из Бишкека 09.44 мин., два раза в неделю по средам и пятницам, прибытием в Самару в 18.44 мин. по пятницам и воскресеньям, обратно поезд №18 сообщением Самара – Бишкек отправляется из Самары 16.11 мин. по субботам и понедельникам, прибытием в Бишкек в 22.59 мин. по понедельникам и средам. Общая протяженность дороги составляет 2 685 км. Общее время в пути в одну сторону составляет 56 ч. 30 мин.

Пассажирский поезд №305 сообщением Бишкек – Шу – Казань, отправляется из Бишкека в 14.03 мин. по понедельникам, один раз в неделю, прибытие в Казань 06.43 мин. по четвергам.

Пассажирский поезд №306 сообщением Казань – Шу – Бишкек отправляется из Казани в 23.55 мин, прибытием в г. Бишкек в 18.44 мин. по воскресеньям. Общая протяженность дороги составляет 3 286 км. Общее время в пути составляет в одну сторону 64 ч. 40 мин.

Пассажирский поезд №385 сообщением Бишкек – Новосибирск отправляется из Бишкека в 00:15 мин. прибытие в Новосибирск в 04.58 мин. Курсирует один раз в восемь дней.

Пассажирский поезд №386 сообщением Новосибирск – Бишкек, отправляется из Новосибирска в 14.30 мин. Прибытие в г. Бишкек в 19.20 мин.

Общая протяженность дороги составляет 2 340 км. Общее время в пути составляет в одну сторону 52.43 мин.

Время прибытия и отправления поезда международного сообщения Кыргызстанского формирования определяется по Московскому времени. Разница между Московским и Кыргызстанским временем составляет 3 часа.

Согласно постановлению Минздрава Казахстана, для посадки в поезд необходима справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском, русском или английском языках), с даты выдачи которого не прошло 72 часа на момент пересечения госграницы Казахстана.

Не требуется предоставление справки:

детям в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих лиц; членам правительственных делегаций Казахстана; экипажам локомотивных и поездных бригад; лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения госграницы Казахстана, при предоставлении документального подтверждения; лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Республики Казахстан.

Лица, въезжающие на территорию Республики Казахстан с территории государств - членов ЕАЭС, а также с территории Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, представляют справку, в том числе с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

В России посадка в поезд производится при наличии у пассажиров - иностранных граждан и лиц без гражданства, кроме граждан государств - членов ЕАЭС и лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте, подтверждения отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранным не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию России, в том числе с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

Для въезда в Кыргызстан ограничений нет.

Перевозка детей и ручной клади:

Пассажир может провозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельное место, а так же детей в возрасте от 5 до 10 лет с оплатой в соответствии с установленными тарифами на перевозку детей (детский билет).

Общая масса ручной клади, перевозимой бесплатно, не должна превышать 36 кг на каждое оформленное место.

Перевозимую ручную кладь, масса которой превышает установленную норму, пассажир должен оформить в качестве багажа, при этом, если масса ручной клади не превышает 50 кг, то пассажир обязан оплатить представителю национального перевозчика излишнюю ручную кладь с оплатой по тарифу перевозки багажа как за 20 кг.

Электронная, бытовая, видео- и аудиотехника может перевозиться в счет нормы ручной клади, если её размер по сумме трех измерений не превышает 200см.

Справки по телефону: (0312) 30-02-09, (0312) 92-68-54, (0312) 92-68-40