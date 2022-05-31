Погода
$ 82.22 - 83.22
€ 89.00 - 90.00

Фильмы "Шамбала" и "Сальвадор Дали" завоевали награды на МКФ в Турции

147  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фильмы "Шамбала" и "Сальвадор Дали" завоевали награды международного кинофестиваля "Гладиатор" в Турции.

Фильм "Шамбала" режиссера Артыкпая Суюндукова стал "лучшим фильмом" турецкого киносмотра. А лента Элдияра Мадакима Сальвадор Дали" получила награду, как "лучший короткометражный фильм". Картина была отмечена также в номинациях "лучший оператор" и "лучший постер".

На международный киносмотр, прошедший в Турции, принимались картины всех жанров и любого хронометража. Подать заявки на участие могли как профессионалы, так и любители.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418689
Теги:
Турция, фестиваль, Кыргызстан, фильм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  