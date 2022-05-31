Фильмы "Шамбала" и "Сальвадор Дали" завоевали награды на МКФ в Турции

Фильмы "Шамбала" и "Сальвадор Дали" завоевали награды международного кинофестиваля "Гладиатор" в Турции.

Фильм "Шамбала" режиссера Артыкпая Суюндукова стал "лучшим фильмом" турецкого киносмотра. А лента Элдияра Мадакима Сальвадор Дали" получила награду, как "лучший короткометражный фильм". Картина была отмечена также в номинациях "лучший оператор" и "лучший постер".

На международный киносмотр, прошедший в Турции, принимались картины всех жанров и любого хронометража. Подать заявки на участие могли как профессионалы, так и любители.