Почти 20 процентов курящих студентов имеют стаж курения более 5 лет

На сегодняшний день 1,3 миллиарда людей на планете потребляют табак и сигареты. Всемирная организация здравоохранения табачную эпидемию называет одной из самых угрожающих для человечества. И даже постоянный рост цен на сигареты не становится эффективным методом борьбы с курением. Сотрудники Бишкекского международного медицинского института провели масштабное исследование среди курильщиков-студентов Бишкека и выяснили, что лишь 8% из них готовы бросить курить, если стоимость сигарет будет увеличиваться.

Один из авторов этого исследования заслуженный врач КР Альфия Самигуллина акцентирует внимание на другой цифре.

"22 процента опрошенных курильщиков никак не собираются изменять свое отношение к традиционным сигаретам в связи с ростом цен. Они все еще дешевле электронных сигарет и систем нагревания табака. Но даже при подорожании, эта группа респондентов осталась бы при своем выборе", - говорит она.

В этом исследовании приняли участие более 400 студентов в возрасте от 18 до 25 лет. По результатам анкетирования, 24 процента опрошенных имеют стаж курения менее года, 57 процентов курят от года до пяти лет и 19 процентов – более пяти лет.

Подавляющее большинство из них (73 процента) либо рассматривают возможность отказаться от сигарет, либо уже от них отказались в пользу других способов потребления табака. На системы нагревания табака готовы перейти 53 процента опрошенных, за электронные сигареты высказались 33 процента респондентов, 25 процентов курят кальян и 10 процентов употребляют насвай.

Отказ от обычных сигарет, по словам Альфии Самигуллиной, позволит сохранить здоровье и некурящим людям.

По результатам исследования, две трети респондентов согласились бы перейти на альтернативные способы курения, если бы существовало подтверждение их меньшего вреда. Из чего авторы опроса сделали вывод, что факты из научной литературы не доводятся до сведения потребителей и необходимо активно информировать население о научно обоснованных и менее вредных альтернативах потребления табака.

Эффективным инструментом для предупреждения заболеваний, вызванных вредными привычками, по мнению Альфии Самигуллиной, может стать популярная в Европе Концепция снижения вреда.

"В ее основе лежит метод "мягкой силы", при котором вместо запрета человеку предлагается выбор: заменить вредный продукт менее вредной, научно обоснованной, альтернативой. А в конечном счете, это должно приводить к полному отказу от вредной привычки" - поделилась своим мнением Альфия Самигуллина.