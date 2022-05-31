Проектный портфель РКФР на 2022 год составит 90 миллионов долларов

В Бишкеке 29 мая состоялось очередное заседание Совета Российско-Кыргызского Фонда развития в очном режиме впервые за два года. Главной целью собрания стала оценка работы Фонда по итогам 2021 года, а также определение планов на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Участники заседания позитивно оценили деятельность Фонда в 2021 году. Результаты представил председатель правления РКФР Артем Новиков. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, Российско-Кыргызский Фонд развития не только не снизил темпы работы, но и показал хорошую тенденцию.

"В 2021 году Фонд показал себя надежным и ценным партнером отечественных предпринимателей. Суммарная выручка предприятий, профинансированных Фондом, по итогам прошлого года выросла на 28 процентов и составила 59 млрд сомов, или 8 процентов ВВП. Налоговые отчисления также выросли на 1.2 млрд сомов, или на 20 процентов. Но что особенно важно - это рост экспорта продукции предприятий Фонда на 60 процентов и почти в три раза в Россию", - сказал председатель правления РКФР.

По словам Новикова, важным результатом заседания Совета Фонда стало утверждение положения об антикризисных мерах.

"Уже сейчас Фонд применяет меры по отсрочке уплаты основной суммы долга, увеличению сроков кредитов. Учитывая продовольственный кризис, принятые меры Фонда позволяют предпринимателям адаптироваться к существующей экономической ситуации", - продолжил он.

"В рамках заседания обсуждалось много вопросов. Одним из ключевых, по моему мнению, является определение контуров развития Фонда. И в этой части у нас очень амбициозные планы. Мы намерены увеличить проектный портфель РКФР. Только на 2022 год запланировано выделение 90 миллионов долларов на реализацию новых проектов. Это станет рекордным объемом операций Фонда в течение одного года", - подчеркнул заместитель Министра финансов Российской Федерации - председатель Совета фонда Тимур Максимов.

Макроэкономическая ситуация быстро меняется и не благоволит такому ускорению деятельности, но Советом намечены необходимые шаги для реализации планов Фонда.

"Фонд начинает работу на рынке корпоративных облигаций. Раньше у Фонда не было такого мандата. Сегодня же нам удалось договориться и определить объем вкладываемых средств в данный сектор. Таким образом, Фонд намерен развивать данный сегмент", - рассказывает он.

Совет определил параметры, пределы риска и лимиты на приобретение облигаций конкретных заемщиков.

"Посмотрим, как эта модель начнет функционировать, и после этого примем решение о ее развитии как с точки зрения повышения лимитов, так и расширения субъектов, чьи облигации можно приобретать в активы Фонда", - отметил Тимур Максимов

"Положение, позволяющее Фонду инвестировать в корпоративные облигации, станет первым толчком для развития этого сектора. Еще одно направление, которым займется Фонд, - цифровая трансформация и инвестиции в IT-продукты. Эта работа потребует от РКФР более глубокого и длительного рассмотрения. Первые шаги в этом направлении уже делаются, нами ведется разработка стратегического документа, плана действия на 2023-2027 годы. Этот период должен ознаменоваться новым участием РКФР в экономике Кыргызстана, поддержанием отечественного предпринимательского сектора и развития предпринимательской деятельности в КР", - заключил Артем Новиков.