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Жедигера Саалаева освободили от должности судьи Конституционного суда

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- Канат Кожоев
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Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша сегодня, 31 мая, рассмотрел вопрос об освобождении Жедигера Саалаева от должности судьи Конституционного суда КР. Об этом сообщается на сайте парламента.

Постоянный представитель президента и кабинета министров в ЖК Алмазбек Абытов отметил, что судью Жедигера Саалаева предлагается освободить от должности в связи с истечением срока его полномочий.

Комитет одобрил представление об освобождении Саалаева от должности судьи Конституционного суда КР.

Отметим, в 2016 году Жедигер Саалаев оказался в центре внимания СМИ из-за конфликта в торгово-развлекательном центре с участием его дочери.


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URL: https://www.vb.kg/418702
Теги:
парламент, суд, судья, Жогорку Кенеш
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