Погода
$ 82.22 - 83.22
€ 89.00 - 90.00

Минэкономики ответило митингующим предпринимателям на счет ККМ

343  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане 30 мая предприниматели вышли на Старую площадь с митингом против использования контрольно-кассовых машин (ККМ). К митингующим вышел начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции Кубанчбек Ысабеков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

На встрече также присутствовали председатель налоговой службы Алтынбек Абдувапов и заместитель председателя налоговой службы Ислам Кыдыргычов.

В рамках встречи, предпринимателям разъяснены правила использование ККМ, в частности о том, что согласно Налоговому кодексу, субъекты малого предпринимательства с оборотом до 8 миллионов сомов, которые применяют ККМ, освобождены от уплаты налогов.

Вместе с тем, Минэкономкоммерции в целях информирования общественности сообщает, что в соответствии с налоговым законодательством при осуществлении расчетов с населением применение ККМ обязательно.

Применение контрольно-кассовой машины не отменяет приобретение патента на занятие экономической деятельности, а уплата налога на основе патента не заменяет применение ККМ.

Патент - это документ, который дает индивидуальному предпринимателю право заниматься определённым видом деятельности.

ККМ - кассовый аппарат или программное обеспечение, предназначенные для механизации кассовых операций, учета денежных поступлений, регистрации приобретения товара, печати кассового чека и отправления данных в налоговую службу или оператору.

Справочно:

Постановлением Кабмина "О мерах по внедрению контрольно-кассовых машин" от 8 апреля 2022 года утверждены следующие документы, регулирующие применение ККМ, отвечающие новым техническим требованиям:

  1. порядок регистрации и применения контрольно-кассовых машин;
  2. перечень субъектов, освобожденных от применения ККМ;
  3. порядок выдачи технического заключения к ККМ и формирования реестра контрольно-кассовых машин;
  4. типовые правила эксплуатации ККМ;
  5. требования к оператору фискальных данных;
  6. требования к центрам технического обслуживания ККМ
.

Также, вышеуказанным постановлением установлено, что:

  1. в настоящее время на территории КР подлежат регистрации новые ККМ, соответствующие новым техническим требованиям к ККМ;
  2. субъекты, зарегистрировавшие в системе уполномоченного налогового органа и использующие ККМ, не соответствующие техническим требованиям к контрольно-кассовым машинам, утвержденным уполномоченным налоговым органом, имеют право применять их до конца текущего года;
  3. до 1 августа 2022 года освобождены субъекты, осуществляющие на основе патента реализацию товаров, оказание услуг или выполнение работ на рынках, мини-рынках, ярмарках и выставках за исключением расположенных на их территории:
  4. магазинов;
  5. стационарных торговых объектов, расположенных в специально оборудованных и предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях, характеризующихся постоянством их местонахождения;
  6. торговых точек, реализующих ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней;
  7. павильонов, контейнеров и других нестационарных торговых точек, аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара, площадью торгового зала 30 кв. метров и свыше.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418710
Теги:
налоги, налоги в Кыргызстане, Министерство экономики и коммерции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  