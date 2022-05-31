Минэкономики ответило митингующим предпринимателям на счет ККМ

В Кыргызстане 30 мая предприниматели вышли на Старую площадь с митингом против использования контрольно-кассовых машин (ККМ). К митингующим вышел начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции Кубанчбек Ысабеков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

На встрече также присутствовали председатель налоговой службы Алтынбек Абдувапов и заместитель председателя налоговой службы Ислам Кыдыргычов.

В рамках встречи, предпринимателям разъяснены правила использование ККМ, в частности о том, что согласно Налоговому кодексу, субъекты малого предпринимательства с оборотом до 8 миллионов сомов, которые применяют ККМ, освобождены от уплаты налогов.

Вместе с тем, Минэкономкоммерции в целях информирования общественности сообщает, что в соответствии с налоговым законодательством при осуществлении расчетов с населением применение ККМ обязательно.

Применение контрольно-кассовой машины не отменяет приобретение патента на занятие экономической деятельности, а уплата налога на основе патента не заменяет применение ККМ.

Патент - это документ, который дает индивидуальному предпринимателю право заниматься определённым видом деятельности.

ККМ - кассовый аппарат или программное обеспечение, предназначенные для механизации кассовых операций, учета денежных поступлений, регистрации приобретения товара, печати кассового чека и отправления данных в налоговую службу или оператору.

Справочно:

Постановлением Кабмина "О мерах по внедрению контрольно-кассовых машин" от 8 апреля 2022 года утверждены следующие документы, регулирующие применение ККМ, отвечающие новым техническим требованиям:

порядок регистрации и применения контрольно-кассовых машин; перечень субъектов, освобожденных от применения ККМ; порядок выдачи технического заключения к ККМ и формирования реестра контрольно-кассовых машин; типовые правила эксплуатации ККМ; требования к оператору фискальных данных; требования к центрам технического обслуживания ККМ

Также, вышеуказанным постановлением установлено, что: