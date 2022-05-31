В КР мошенники "кинули" дубайскую компанию, прикрываясь именем президента

Матраимовская схема в таможенной структуре судя по всему и поныне существует в Кыргызстане. К такому выводу пришла адвокат Алия Турумбекова, которая просит президента страны взять это дело под личный контроль.

По ее словам, иностранных бизнесменов кыргызстанец просто на просто "кинул" на крупную сумму денег и при этом, прикрываясь связями с самим президентом.

"Как все мы прекрасно помним, одной из основных причин октябрьских событий стали бездействия тогдашних властей по факту коррупционного обогащения Райымбека Матраимова. Сегодня же я прихожу к выводу, что матраимовскую схему продолжают безнаказанно использовать.

Дело в том, что ко мне обратились представители Дубайской компании, которых обманул гражданин Кыргызстана Аюп Юсупов. Проще говоря, он купил у них товар на сумму в размере 264 тысячи долларов и "кинул" их с использованием матраимовской схемы.

Товар поступил в таможенную зону нашей страны, и чтобы получить его Юсупов должен был получить сертификат от Дубайской компании, но каким-то чудом товар без всякой таможенной очистки был вывезен в неизвестном направлении. Спрашивается, каким образом можно было бы провернуть подобный фокус? Ответ, думаю, напрашивается сам собой и как здесь не вспомнить про таможенные схемы господина Матраимова.

Самое же возмутительное, что следователи МВД даже не пытаются установить место нахождения товара и каким образом оно прошло таможенную очистку, тем более, что он является подакцизным. Ведь просто так огульно перевозить такой товар с одного склада на другой просто невозможно!

По своим источникам нам стало известно, что товар якобы хранится на складе Кыргызмебели, о чем я писала в своем ходатайстве и просила провести обыск, а в случае обнаружения наложить арест на товар. Ответа как не было, так и нет. А время идет, и я не удивлюсь, если товар уже давно оттуда вывезли", - предположила юрист в разговоре с vb.kg.

Алия Турумбекова собирая информацию по этому делу, натолкнулась на шокирующие подробности.

"Одни мне сказали, что сам первый в курсе этой схемы, а другие, что его родня имеет отношение. В общем, не исключено, что имя главы государства просто на просто используют. Тем более, президент уже давал понять, что такого рода проходимцы всегда будут.

Поэтому уважаемый Президент прошу вас взять это дело под личный контроль! Я не могу утверждать, что именно Ваши родственники связаны с этой схемой, но бездействие силовых и надзорных структур только лишь подтверждают вмешательство влиятельных лиц. Ведь если бы этим занимался обычный смертный, то этот человек уже находился бы рядом с Юсуповым в камере.

Самое обидное, когда иностранные клиенты задают нам вопрос "в вашей стране законы работают?!", добавляя, что "в любой другой цивилизованной стране такого рода беспредел не допускается". Именно в такие моменты не знаешь куда себя деть, что очень печально.

От имени иностранных бизнесменов выражаю надежду, что виновные по этому делу будут наказаны, а товар, принадлежащий Дубайской компании, будет возвращен в полном объеме", - добавила она.

На момент публикации этого материала стало известно, что Юсупов Аюп по другому делу находится под арестом. СС МВД расследовала уголовное дело по заявлению гражданина Юсупова в отношении Аилчиева Айбека (последний находится в СИЗО) по факту мошенничества, где в качестве вещественного доказательства был представлен товар в виде табачных изделий из Дубая. Позже ГКНБ задержали со взяткой следователя СС МВД и заявителя Юсупова Аюпа.