В Бишкеке проводят зачистку канализации

В Бишкеке специалисты производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал" продолжают плановую зачистку колодцев и промывку линии самотечной канализации. Сообщает пресс-служба мэрии.

Служба водоотведения управления продолжает производить глубокую зачистку колодцев и промывку линии самотечной канализации. Ежедневно специалисты канализационного хозяйства водоканала устраняют засоры в системе и проводят профилактические работы на сетях водоотведения.

С 30 на 31 мая бригады службы водоотведения устранили в городе 8 засоров канализационной системы.

Нередко засоры в сетях водоотведения возникают по причине неправильного и нецелесообразного пользования системой канализации жителями города.

Мэрия столицы напоминает о бережном отношении к канализационным сетям: не сбрасывать в канализацию твёрдые бытовые отходы – это неминуемо ведёт к засорам, т.к. сети рассчитаны на хозяйственно-бытовые жидкие стоки.

Для справки: На балансе ПЭУ "Бишкекводоканал" 32 123 колодцев, из них 23 538 колодцев канализации, 8 585 колодцев водопровода.

Общая протяженность городских сетей 2305,7 км, из них водопроводных 1538, 2 км, канализационных 767,5 км.