В США за 1,5 миллиона долларов продали дом с привидениями

В США дом с привидениями, история которого легла в основу хоррора "Заклятие", продали за 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщает Deadline.

Дом, ставший источником вдохновения для автором фильма ужасов "Заклятие", находится в штате Род-Айленд. Исследователи паранормальных явлений утверждают, что в нем живет дух женщины - потомка одной из казненных по делу "салемских ведьм".

Площадь построенного в начале XIX века дома составляет 289 квадратных метров. Его продавцами были исследователи паранормальных явлений Дженн и Кори Хайнцен. Пара приобрела здание в 2019 году за 439 тысяч долларов. Покупателем стала 58-летняя бостонская застройщица Жаклин Нуньес. Американка назвала это приобретение "очень личным". Нуньес пришлось согласиться выполнить главное требование продавцов - не жить в этом доме ради собственной безопасности. Однако женщина собирается проводить там мероприятия.

Сами Хайнцены рассказывали, что "в знак уважения к духам" прожили в одной из комнат четыре месяца. Пара утверждает, что встречала там черную фигуру, слышала шаги и стуки, а также видела загадочные вспышки света. Хайнцены также завели youtube-канал, где делились необычными записями с камер наблюдения в доме.

Фильм "Заклятие" вышел в 2013 году. Его авторов консультировали исследователи паранормальных явлений Лоррейн и Эд Уоррен. По их словам, в 1971 году дом в Род-Айленде подвергался атакам призрака Батшебы Шерман, жившей там веком ранее. По легенде, она была потомком одной из казненных по делу "салемских ведьм".