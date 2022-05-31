Где гарантия, что кыргызстанцы с российскими паспортами не пойдут в казино?

В Оше вчера прошел митинг против открытия казино в Кыргызстане. Об этом редакции vb.kg рассказал один из участников акции, политический деятель Анарбек Катаганов.

По его словам, легализация игорных заведений в стране чревата серьезными последствиями.

"Да инициаторы закона утверждают, что доступ в казино получат только иностранцы. Но вы забыли о том, что многие кыргызстанцы в России, а многие из них уже вернулись на родину, имеют российское гражданство. То есть они по факту являются иностранцами и смогут посещать казино. В этом для нас и заключается опасность, так как пострадают в первую очередь их семьи. Никто ведь не даст гарантию, что тот или иной кыргызстанец с российским гражданством не пойдет играть в казино", - сказал Анарбек Катаганов.

Напомним, 11 мая Жогорку Кенеш в первом чтении одобрил законопроект о казино.