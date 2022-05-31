Топографические группы Кыргызстана и Таджикистана провели первую встречу

Топографические группы Кыргызстана и Таджикистана провели встречу по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В соответствии с План-графиком на 2022 год в городе Бишкеке в период с 25 по 30 мая состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Следующая встреча рабочих групп запланирована на территории Таджикистана.