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Топографические группы Кыргызстана и Таджикистана провели первую встречу

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- Дарья Таирова
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Топографические группы Кыргызстана и Таджикистана провели встречу по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В соответствии с План-графиком на 2022 год в городе Бишкеке в период с 25 по 30 мая состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Следующая встреча рабочих групп запланирована на территории Таджикистана.


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URL: https://www.vb.kg/418726
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, кабмин
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