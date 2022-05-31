В Кыргызстане запустят первое производство джинсовой одежды

В Бишкеке компания "Текстиль Транс" запускает первое в стране производство джинсовой одежды при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Оборудование стоимостью 8,4 млн сомов будет использоваться для изготовления, промывки, варки, сушки и глажки джинсовой одежды. Со своей стороны, компания "Текстиль Транс" инвестировала в строительные работы и дополнительное швейное оборудование. Эти инвестиции позволят компании запустить производство джинсовой одежды полного цикла и предложить разнообразную продукцию для мужчин, женщин и детей.

Ожидается, что в результате этого расширения компания создаст более 350 новых рабочих мест с полной занятостью и увеличит продажи своей продукции.

ОсОО "Текстиль Транс" является крупнейшим производителем хлопчатобумажного трикотажа полного цикла в КР. Сегодня в группу компаний "Текстиль Транс" входят пять фабрик общей площадью 25 тысяч квадратных метров, на которых работают более 1,5 тыс. сотрудников.

Оборудование предоставлено в рамках проекта USAID "Конкурентное предприятие". Проект работает с малыми и средними предприятиями в области текстиля, производства продуктов питания, сельского хозяйства, IT, финансов и в других сферах, чтобы помочь расширить их производство и продажи, что ведет к созданию рабочих мест в стране.