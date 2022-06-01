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Мэрия Бишкека показала как продвигается строительство новых школ

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- ВБ
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В Бишкеке журналисты ознакомились с этапами строительства школ и детского сада за счёт средств республиканского бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.

Первым объектом посетили школу в жилом массиве Ак-Босого, который расположен в северной части Бишкек, в Первомайском районе.

Там продолжают строительные работы дренажной сети по осушению территории школы. Уже выполнена срезка растительного слоя и ведется разработка котлована.

Общая площадь двухэтажного здания 5022 квадратных метров, состоит из 3 блоков и рассчитана на 660 ученических мест. В первом блоке будут учебные классы и кабинеты. Во втором блоке: спортивный зал, актовый зал, обеденный зал. На третьем блоке: учебные классы. Подрядная организация "Эталон Вин Спец Строй".

Далее участники пресс-тура посетили школу №20, где возводят дополнительное здание к существующему.

На сегодняшний день завершены работы по устройству котлована, подбетонки и фундамента пристройки. В процессе, работы по заливке бетонной смеси на колонны. Здание рассчитано на 500 ученических мест. Общая площадь составляет 5035 квадратных метров.

Средняя школа №20 сдана в эксплуатацию 1969 году. В данной школе запланировано строительство учебного корпуса в связи с нехваткой ученических мест. Учебный корпус проектирован с актовым, хореографическим и спортивным залами, библиотекой, столовой и переходной галереей. Также планируется благоустройство территории.

Строительные работы проводит подрядная организация ОсОО "Аванград-Стиль".

Продолжается строительство дополнительного здания и к средней школе №40 мощностью 500 ученических мест. Общая площадь - 4137 м2.

На сегодняшний день завершены работы по устройству бетонной тумбы под фундаментный башмак и сам фундаментный башмак. Ведутся работы по устройству подпорной стены во всех 4 блоках

Средняя школа №40 сдана в эксплуатацию в 1961 году. В связи с нехваткой ученических мест, в средней школе запланировано строительство учебного корпуса с актовым, хореографическим и спортивным залами, библиотека, столовая, переходная галерея, также запланировано благоустройство территории. Кроме того, планируется строительство газовой котельной. Работы проводит подрядная организация ОсОО "Лидер-Хаус".

Также, строительные работы ведутся в микрорайоне Джал-29, где появится детский сад. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 6 групп, 140 мест. Площадь земельного участка 1,8 га, а площадь помещений 1484 квадратных метров. В настоящее время подрядной организацией завершены работы по устройству котлована, ведутся работы по устройству фундамента.

Подрядной организацией выступает ОсОО "Улар-Транс".

Усиление и капитальный ремонт здания запланировано в средней школе №10, мощность которой 380 ученических мест. Общая площадь – 2369 квадратных метров. Сейчас ведутся работы по усилению фундамента по периметру здания, торкретирование спортивного зала наружных и внутренних стен. Также, ведутся подготовительные работы по устройству перекрытия между первым и вторым этажом и чердачной крыши. Здания школы состоит из 3-х блоков. Блок №1-1938 года, а блоки №2 и №3 – 1967 года. Здания школы нуждаются в усилении и в капитальном ремонте. В данной школе также предусмотрено благоустройство территории: озеленение, ограждение, устройство дорожек и тротуаров, а также строительство детский физкультурных площадок, воркаут. Работы проводит подрядная организация ОсОО "Аргын Курулуш".


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URL: https://www.vb.kg/418733
Теги:
образование, строительство, школа, Бишкек
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