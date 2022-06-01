В Оше начальника управления МЧС задержали за взятку

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, 31 мая военной прокуратурой Ошского гарнизона совместно с сотрудниками отдела ГУВКР ГКНБ по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 345 УК КР ("Дача взятки"), при даче взятки оперативному сотруднику отдела ГУВКР ГКНБ КР в размере 20 тысяч сомов за оказание содействия в положительном разрешении вопроса по материалу доследственной проверки по факту превышения власти задержан начальник управления МЧС Кыргызской Республики по городу Ошу Ж.Ж.

Подозреваемый водворен на гауптвахту Ошского гарнизона. Ведется следствие.