Движение "Алдаба-Не ври" просит проверить имущество Улугбека Ормонова

Общественное движение "Алдаба-Не ври" просит правоохранительные органы проверить все факты, озвученные в расследовании о деятельности Улугбека Ормонова в период его работы на посту гендиректора завода "Дастан". Об этом редакции vb.kg рассказали представители этого движения.

"Наше расследование очень сейчас обсуждается в соцсетях. При этом мы строго опирались на факты и документы. В этой связи мы призываем правоохранительные органы проверить все имущество, о котором говорится в нашем расследовании и которое Улугбек Ормонов приобрёл в бытность главой "Дастана"", - сказали в движении "Алдаба-Не ври".