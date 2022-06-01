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Движение "Алдаба-Не ври" просит проверить имущество Улугбека Ормонова

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Общественное движение "Алдаба-Не ври" просит правоохранительные органы проверить все факты, озвученные в расследовании о деятельности Улугбека Ормонова в период его работы на посту гендиректора завода "Дастан". Об этом редакции vb.kg рассказали представители этого движения.

"Наше расследование очень сейчас обсуждается в соцсетях. При этом мы строго опирались на факты и документы. В этой связи мы призываем правоохранительные органы проверить все имущество, о котором говорится в нашем расследовании и которое Улугбек Ормонов приобрёл в бытность главой "Дастана"", - сказали в движении "Алдаба-Не ври".


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URL: https://www.vb.kg/418745
Теги:
Дастан, Бишкек, расследование, СМИ
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