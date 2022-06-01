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Сотрудники Ленинского УВД устроили детям Центра соцадаптации праздник

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Вчера в преддверии Международного дня защиты детей инспекторами по делам детей УВД Ленинского района Бишкека была организована благотворительная акция, где сотрудники милиции поздравили всех ребятишек Центра социальной адаптации детей мэрии столицы с детским праздником. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

По данным пресс-службы, маленьким воспитанникам устроили праздничное чаепитие с сладостями и различными вкусняшками.

"После чего детишек повели на игровую площадку одного из торговых центров столицы, где дети с восторгом проводили время.

В конце мероприятия начальник инспекции по делам детей Мирлан Асилов от имени личного состава управления вручил благодарственные письма неравнодушным лицам, которые оказали содействие в проведении данного предпраздничного мероприятия.

После сотрудники милиции сказали детям теплые слова поздравлений, пожелали расти здоровыми, любознательными и добрыми", - говорится в сообщении УВД.


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URL: https://www.vb.kg/418751
Теги:
дети, Ленинский район, УВД
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