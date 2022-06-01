В колонии № 3 в Новопокровке обнаружили предмет, похожий на гранату. Опасную находку саперы подорвали на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

В исправительном учреждении № 3 Службы исполнения наказаний в селе Новопокровка Чуйской области около дерева во дворе старой туберкулезной больницы сотрудниками колонии был обнаружен подозрительный предмет зеленого цвета, напоминающий гранату.

На место происшествия была вызвана инженерно-саперная группа Минобороны, которая изучила предмет. Выяснилось, что это муляж гранаты, но во избежание возможных угроз осуществила его уничтожение путем подрыва.

Соответствующим подразделением СИН проводятся проверочные мероприятия.